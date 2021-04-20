Лукашенко поздравил Талая с успешным выступлением на соревнованиях Мировой серии паралимпийского плавания

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по паралимпийскому спорту Алексея Талая с успешным выступлением на соревнованиях Мировой серии паралимпийского плавания в Италии и установлением рекорда мира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Твои победы, несгибаемая сила воли, беспримерное стремление к созидательному труду помогают многим тысячам белорусов преодолевать трудности на пути к своей мечте, служат ориентиром в поиске правильной жизненной позиции", - говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал спортсмену и его семье благополучия, крепкого здоровья и успехов.
Паралимпиец Алексей Талай на этапе Мировой серии IPC по плаванию в коммуне Линьяно-Саббьядоро (Италия) преодолел 50 метров брассом с результатом 1:18:42. Тем самым белорусский спортсмен установил новый мировой рекорд. Примечательно, что он выступает в самом тяжелом классе SB1.-0-