Лукашенко поздравил таможенников с профессиональным праздником

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав, ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником - Днем таможенника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы первыми встречаете гостей нашей страны. Достойно и профессионально выполняя свою важную миссию, во многом формируете позитивный имидж Беларуси. Активно препятствуя контрабанде, создавая цивилизованные условия для международной торговли, вносите весомый вклад в обеспечение безопасности граждан и сохранение экономического суверенитета", - говорится в поздравлении.

Президент выразил убеждение, что, опираясь на опыт предшественников, постоянно совершенствуя формы и методы контроля, сотрудники таможенной службы и в дальнейшем будут честно исполнять свой долг, успешно решать задачи, поставленные перед ними государством.-0-