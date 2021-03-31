Лукашенко поздравил Тхонглуна Сисулита с избранием Президентом Лаоса

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Тхонглуна Сисулита с избранием на должность Президента Лаосской Народно-Демократической Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Результаты выборов свидетельствуют о признании вашего авторитета и самоотверженного служения на благо народа Лаоса. В Беларуси вас знают как опытного государственного деятеля, патриота своей страны и нашего искреннего друга", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что под руководством Тхонглуна Сисулита существующие отношения дружбы и сотрудничества между Минском и Вьентьяном будут расширяться. "Рассчитываю на возможность активизации взаимовыгодного двустороннего диалога при вашей личной поддержке", - отметил Александр Лукашенко.-0-