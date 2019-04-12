Лукашенко поздравил тяжелоатлетку Дарью Наумову с золотой медалью чемпионата Европы

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по тяжелой атлетике Дарью Наумову с прекрасным выступлением на чемпионате Европы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"К твоим серебряным наградам Олимпиады 2016 года и планетарного первенства 2018 года теперь добавилась золотая медаль чемпионата Европы. Этим высоким результатом ты обязана, прежде всего, своему сильному характеру и целеустремленности", - говорится в поздравлении.

Глава государства поблагодарил за подаренные мгновения гордости за родную страну и отечественную школу тяжелой атлетики. Как самой спортсменке, так и всей команде Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, уверенности в собственных силах и новых красивых побед.-0-