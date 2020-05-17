Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Благодаря Вашим усилиям, ответственному и эффективному управлению Республика Казахстан демонстрирует стабильный экономический рост, реальные успехи в проведении государственных преобразований, укрепляет свои позиции и авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства высоко оценил личный вклад и стремление Касым-Жомарта Токаева развивать двустороннее сотрудничество. "Убежден, что взаимная поддержка и помощь будут способствовать упрочению дружественных, доверительных и партнерских отношений, дальнейшему углублению всесторонних связей между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.-0-