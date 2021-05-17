Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваши богатый профессиональный опыт, личные качества, политическая воля и инициативность стали прочной основой успешной государственной деятельности, пользующейся заслуженным уважением и доверием жителей Казахстана, - говорится в поздравлении. - Дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями и буду рад дальнейшему поступательному развитию всего комплекса белорусско-казахстанского сотрудничества, реализации новых возможностей для экономического роста, повышения уровня жизни населения и укрепления независимости наших стран".

Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья, плодотворного труда на благо родины и успехов в осуществлении всех планов.-0-