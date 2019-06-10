Лукашенко поздравил Токаева с убедительной победой на выборах Президента Казахстана

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на президентских выборах в Казахстане. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава белорусского государства выразил уверенность в том, что политическая мудрость и богатый жизненный опыт Касым-Жомарта Токаева будут способствовать дальнейшему динамичному развитию Казахстана, росту благосостояния его граждан и укреплению общего евразийского дома.
"Убежден, последовательное расширение белорусско-казахстанского сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия и стратегического партнерства, отвечает интересам наших народов. В этой связи с признательностью принимаю приглашение посетить Казахстан с официальным визитом в ближайшее время", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья, благополучия и новых успехов на высшем государственном посту, а братскому народу Казахстана - мира и процветания.-0-
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