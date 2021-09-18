Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2021" в Шумилино

18 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкi-2021" в г.п. Шумилино. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Наша Витебщина всегда славилась своей прекрасной природой, но была трудным для аграриев регионом, - отметил глава государства. - Тем не менее каждый год сельчане своим упорным трудом добиваются достойных показателей по многим направлениям".

По мнению Президента, теплых слов признательности заслуживают профессионалы своего дела, которые вкладывают в хлебную ниву все силы и мастерство, поставив перед собой благороднейшую цель - накормить свою страну.

Александр Лукашенко выразил убежденность, что им по силам постоянно повышать свою квалификацию, находить новые направления для работы‚ справляться со всеми серьезными задачами, которые стоят перед агропромышленным комплексом региона, для дальнейшего обеспечения продовольственной безопасности Беларуси.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, упорства, терпения и мудрости, а также высоких трудовых достижений.-0-