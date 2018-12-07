Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост Президента Швейцарии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост Федерального президента Швейцарской Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Надеюсь, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему углублению дружественных отношений и плодотворного всестороннего сотрудничества между Беларусью и Швейцарией на благо наших стран и народов, а также в целях укрепления безопасности в Европе", - говорится в поздравлении.-0-
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