Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост Президента Швейцарии

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост Федерального президента Швейцарской Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему углублению дружественных отношений и плодотворного всестороннего сотрудничества между Беларусью и Швейцарией на благо наших стран и народов, а также в целях укрепления безопасности в Европе", - говорится в поздравлении.-0-