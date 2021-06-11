Лукашенко поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с избранием Президентом Монголии

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ухнаагийн Хурэлсуха с избранием на пост Президента Монголии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что ваши значительный опыт государственного деятеля и политика, высокий авторитет и целеустремленность послужат залогом эффективного решения важнейших задач по обеспечению дальнейшего развития Монголии, повышению благосостояния граждан, укреплению позиций страны на международной арене", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сотрудничество Минска и Улан-Батора развивается в духе взаимопонимания и уважения, формируя благоприятный климат для углубления двустороннего диалога, расширения связей в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху доброго здоровья и успешной политической карьеры.-0-