Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность председателя Еврокомиссии

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на ответственную должность председателя Европейской комиссии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что Ваши богатый профессиональный опыт и личные качества будут способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие, - говорится в поздравлении. - Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях".
Глава государства выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе.-0-
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