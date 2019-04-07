Лукашенко поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения и наградил ее орденом Франциска Скорины

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением общественным интересам. Самоотдача, профессионализм, умение конструктивно решать стратегические задачи характеризуют Вас как успешного руководителя государственного масштаба", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран. Александр Лукашенко пожелал ей здоровья, энергии и дальнейшей плодотворной деятельности на ответственном посту.

В преддверии юбилея Валентины Матвиенко глава белорусского государства также подписал указ о награждении ее орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.-0-