Лукашенко поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения и наградил ее орденом Франциска Скорины

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением общественным интересам. Самоотдача, профессионализм, умение конструктивно решать стратегические задачи характеризуют Вас как успешного руководителя государственного масштаба", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Валентины Матвиенко в эффективное развитие белорусско-российских связей, углубление союзной интеграции, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран. Александр Лукашенко пожелал ей здоровья, энергии и дальнейшей плодотворной деятельности на ответственном посту.
В преддверии юбилея Валентины Матвиенко глава белорусского государства также подписал указ о награждении ее орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Россией.-0-
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