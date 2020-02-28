Лукашенко поздравил велогонщика Евгения Королька с золотой медалью ЧМ в Берлине

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по велоспорту Евгения Королька с завоеванием золотой медали в скретче на чемпионате мира по велогонкам в Берлине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В захватывающей борьбе с сильными соперниками ты проявил настоящие чемпионские качества и по праву занял высшую ступень пьедестала почета. Эта победа - подтверждение тому, что в данной дисциплине ты один из лучших спортсменов планеты", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Евгению Корольку крепкого здоровья, удачи и покорения новых вершин.-0-

Белорус Евгений Королек выиграл золото ЧМ по велоспорту на треке Белорус показал итоговое время 16 мин. 59 сек. Серебро выиграл итальянец Симоне Консонни. Бронза досталась испанцу Себастьяну Мора Ведри.