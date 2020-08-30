Лукашенко поздравил велосипедистку Наталью Цилинскую с юбилеем

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил председателя Белорусской федерации велосипедного спорта Наталью Цилинскую с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что яркие победы белорусской спортсменки на велотреке - восемь титулов чемпионки мира и олимпийская бронза в Афинах - ставят ее в один ряд с самыми выдающимися атлетами планеты.

"Большой спорт закалил характер, воспитал терпение, целеустремленность и редкое трудолюбие. Эти качества помогают вам сегодня на посту главы Белорусской федерации велосипедного спорта успешно развивать любимый вид, передавая бесценные знания молодежи", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Наталье Цилинской, чтобы работа приносила радость, а воспитанникам покорялись пьедесталы самых престижных турниров, возвращая Беларусь на лидерские позиции в мировом велоспорте.-0-