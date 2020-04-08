На празднике в синагоге. Фото из архива

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что этот один из самых древних и важных еврейских праздников более трех тысячелетий является символом стремления к свободе, утверждает право народов самостоятельно выбирать свой путь.

"Эти базовые ценности имеют общечеловеческое значение и напоминают всему миру, что люди, исполненные веры и не теряющие надежды, преодолеют любые трудности и найдут свою обетованную землю", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы эти радостные весенние дни стали для верующих временем верности традициям и обновили в душах самые светлые мечты.-0-