Лукашенко поздравил военнослужащих 19-й механизированной бригады с 80-летием соединения

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 19-й отдельной гвардейской механизированной Николаевско-Будапештской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады с 80-летием со дня образования соединения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваша прославленная история является примером беззаветного служения Родине, образцом выполнения воинского долга", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в годы Великой Отечественной войны часть, являющаяся правопреемником 363-й стрелковой дивизии, впоследствии 2-го гвардейского механизированного корпуса, участвовала во многих сражениях. Наиболее знаковые из них - битва под Москвой, оборона Сталинграда, бои за Донбасс, освобождение Будапешта.

"Свидетельством беспримерного мужества и массового героизма, проявленных личным составом, являются гвардейское звание, почетные наименования Николаевская и Будапештская, а также боевые ордена на знамени бригады, в которой 28 солдат и офицеров удостоены высокого звания Героя Советского Союза, более 24 тысяч награждены орденами и медалями", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что сегодня воины соединения сохранили и достойно продолжают традиции поколения победителей: успешно осваивают новые и модернизированные образцы техники, демонстрируют неизменно высокую выучку, выполняя самые сложные задачи в ходе всех крупномасштабных учений Вооруженных Сил Беларуси.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что личный состав бригады и впредь будет повышать боевое мастерство и верно служить своей стране и ее народу. Глава государства поблагодарил военнослужащих за службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ратном труде на благо Родины.-0-