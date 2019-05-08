Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с 74-й годовщиной Победы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания зарубежным лидерам, видным государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства в поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину отметил, что в День Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего. "Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко направил поздравительные послания также Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Армену Саркисяну, первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему главе этого государства Касым-Жомарту Токаеву, Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, Президенту Молдовы Игорю Додону, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, Президенту Украины Петру Порошенко и избранному главе этого государства Владимиру Зеленскому, Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Кроме того, глава белорусского государства поздравил председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко, председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, а также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Поздравительные послания с Днем Победы направлены также председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.-0-