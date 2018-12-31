31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран - партнеров по интеграционным объединениям, а также главам других государств в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций, видным политическим, общественным и религиозным деятелям, представителям науки, культуры и деловых кругов стран ближнего и дальнего зарубежья.

В поздравлении Президенту России Владимиру Путину отмечается, что в наступающем году исполнится 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. "Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся", - говорится в поздравительном послании.

Глава государства выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

В поздравлении Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Александр Лукашенко выразил уверенность, что 2019 год будет ознаменован дальнейшим расширением дружественных связей между двумя странами, укреплением доверительного межгосударственного партнерства, наращиванием взаимовыгодного многопланового сотрудничества.

"Убежден, что всестороннее белорусско-казахстанское сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и конструктивного партнерства, будет и впредь расширяться на благо наших стран", - говорится в поздравлении Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Глава белорусского государства рассчитывает, что предстоящий год станет периодом дальнейшего тесного взаимодействия.

Александр Лукашенко направил новогоднее поздравление Президенту Молдовы Игорю Додону, в котором выразил уверенность, что в 2019 году сотрудничество между странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах будет развиваться в духе дружбы, взаимопонимания и доверия.

В поздравительной телеграмме Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону белорусский лидер констатировал, что традиции взаимного уважения между народами двух государств служат прочной основой для всего комплекса двустороннего взаимодействия: "Таджикистан для нас - надежный, проверенный временем партнер, отношения с которым выстроены на незыблемых принципах дружбы, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга".

Президент Беларуси поздравил с Новым годом также Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, выразив уверенность, что договоренности, достигнутые в уходящем году, станут прочным фундаментом для укрепления стратегического партнерства двух стран.

В поздравлении Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову глава белорусского государства отметил, что в уходящем году белорусско-кыргызские отношения продолжили поступательно и плодотворно развиваться.

С удовлетворением Александр Лукашенко отметил высокую динамику белорусско-сирийских отношений, обоюдную нацеленность государств на укрепление традиционно дружественных связей. "Искренне убежден, что в следующем году на всей сирийской земле воцарятся мир и спокойствие, а сирийские дети никогда не будут знать войны", - говорится в поздравлении Президенту Сирии Башару Асаду.

Глава государства также поздравил с новогодними праздниками Президента Украины Петра Порошенко, Президента Армении Армена Саркисяна и Премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена и Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, Президента Польши Анджея Дуду, Президента Сербии Александра Вучича, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, Президента Франции Эммануэля Макрона, Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Президента США Дональда Трампа, Первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Руса, а также Председателя Государственного совета и Совета министров этой страны Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

В адрес Президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, государственных, религиозных и общественных деятелей. Уже поступили поздравления от глав стран СНГ, Председателя КНР, Федерального президента и Федерального канцлера Германии, президентов Польши, Венгрии, Республики Корея, ОАЭ, Египта, Ирана, Премьер-министра Японии, генеральных секретарей ООН и НАТО, а также от руководителей ряда других государств и международных организаций.-0-