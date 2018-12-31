Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
31 декабря 2018, Пн
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4734
USD 2.1598
RUB 3.1128
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко на переговорах с Путиным: многие проблемы надо решать на перспективу
Президент
Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году
Общество
Базовая величина, тарифы на ЖКУ и пенсионный возраст - изменения с января в Беларуси
Общество
СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Cкоростные кольцевые гонки на внедорожниках "Новогодний вираж 2018"
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТОФАКТ: Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом
14:24 Регионы
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе
14:21 Спорт
В США лев вылез из вольера и убил стажера
14:03 В мире
Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире в Китае
13:54 Спорт
Взрыв прогремел у торгового центра на Филиппинах
13:00 В мире
Президентская избирательная кампания стартовала в Украине
12:58 В мире
Поезда минского метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут
12:47 Регионы
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
12:34 Президент
Более 140 торговых объектов открыто за год в Витебской области
12:19 Регионы
Режим ЧС ввели в Магнитогорске после взрыва в жилом доме
11:51 В мире
В НАН рассказали о традиционных новогодних блюдах белорусов
11:14 Общество
Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 1 января
11:09 Общество
Праздничный салют в новогоднюю ночь в Минске можно увидеть на трех площадках
10:55 Регионы
Грузовик насмерть сбил мужчину в Малоритском районе
10:46 Происшествия
Арина Соболенко завершает год на 13-м месте в рейтинге WTA
10:41 Спорт
Гулянья в новогоднюю ночь в Минске развернутся на 25 площадках
10:16 Регионы
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря из-за тумана
09:58 Общество
Николаю Цискаридзе сегодня исполняется 45 лет
09:52 Культура
В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома
09:28 В мире
США официально вышли из состава ЮНЕСКО
09:18 В мире
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Новый год Новый год
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

Президент 31.12.2018 | 12:34
Новый год Новости темы Новый год
Другие темы

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран - партнеров по интеграционным объединениям, а также главам других государств в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций, видным политическим, общественным и религиозным деятелям, представителям науки, культуры и деловых кругов стран ближнего и дальнего зарубежья.

В поздравлении Президенту России Владимиру Путину отмечается, что в наступающем году исполнится 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. "Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся", - говорится в поздравительном послании.

Глава государства выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

В поздравлении Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Александр Лукашенко выразил уверенность, что 2019 год будет ознаменован дальнейшим расширением дружественных связей между двумя странами, укреплением доверительного межгосударственного партнерства, наращиванием взаимовыгодного многопланового сотрудничества.

"Убежден, что всестороннее белорусско-казахстанское сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и конструктивного партнерства, будет и впредь расширяться на благо наших стран", - говорится в поздравлении Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Глава белорусского государства рассчитывает, что предстоящий год станет периодом дальнейшего тесного взаимодействия.

Александр Лукашенко направил новогоднее поздравление Президенту Молдовы Игорю Додону, в котором выразил уверенность, что в 2019 году сотрудничество между странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах будет развиваться в духе дружбы, взаимопонимания и доверия.

В поздравительной телеграмме Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону белорусский лидер констатировал, что традиции взаимного уважения между народами двух государств служат прочной основой для всего комплекса двустороннего взаимодействия: "Таджикистан для нас - надежный, проверенный временем партнер, отношения с которым выстроены на незыблемых принципах дружбы, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга".

Президент Беларуси поздравил с Новым годом также Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, выразив уверенность, что договоренности, достигнутые в уходящем году, станут прочным фундаментом для укрепления стратегического партнерства двух стран.

В поздравлении Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову глава белорусского государства отметил, что в уходящем году белорусско-кыргызские отношения продолжили поступательно и плодотворно развиваться.

С удовлетворением Александр Лукашенко отметил высокую динамику белорусско-сирийских отношений, обоюдную нацеленность государств на укрепление традиционно дружественных связей. "Искренне убежден, что в следующем году на всей сирийской земле воцарятся мир и спокойствие, а сирийские дети никогда не будут знать войны", - говорится в поздравлении Президенту Сирии Башару Асаду.

Глава государства также поздравил с новогодними праздниками Президента Украины Петра Порошенко, Президента Армении Армена Саркисяна и Премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена и Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, Президента Польши Анджея Дуду, Президента Сербии Александра Вучича, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, Президента Франции Эммануэля Макрона, Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Президента США Дональда Трампа, Первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Руса, а также Председателя Государственного совета и Совета министров этой страны Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.

В адрес Президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, государственных, религиозных и общественных деятелей. Уже поступили поздравления от глав стран СНГ, Председателя КНР, Федерального президента и Федерального канцлера Германии, президентов Польши, Венгрии, Республики Корея, ОАЭ, Египта, Ирана, Премьер-министра Японии, генеральных секретарей ООН и НАТО, а также от руководителей ряда других государств и международных организаций.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Лукашенко, поздравления, праздник
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4734 BYN 2.474 BYN 2.49 BYN
USD
2.1598 BYN 2.167 BYN 2.179 BYN
RUB
3.1128 BYN 3.09 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Информация от Госавтоинспекции
Все видео

Фотоновости

Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом
Все фото

Инфографика

Какие продукты трудно сочетаются за праздничным столом Кислые фрукты и белковые продукты могут вызвать тяжесть в животе или изжогу, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Вся инфографика
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Экономика
Игорь Ляшенко Ляшенко: "Нафтану" необходимо быть готовым работать в рыночных условиях
В Беларуси упрощается таможенное администрирование для экспортеров
"Могилевхимволокно" запустило производство современного полиэфирного волокна
Происшествия
Фото ГАИ Брестского облисполкома Грузовик насмерть сбил мужчину в Малоритском районе
В Витебском районе такси выбросило в кювет, два пассажира госпитализированы
Более 1900 л контрафактного алкоголя изъято у жителя Борисова
Общество
Фото из архива Костевич рассказала, как будут расти зарплаты и пенсии в 2019 году
В НАН рассказали о традиционных новогодних блюдах белорусов
Мокрый снег с дождем ожидается в Беларуси 1 января
Регионы
Фото из социальных сетей Председатели облисполкомов подвели итоги 2018 года
ФОТОФАКТ: Пациенток Витебского областного роддома поздравили с Новым годом
Поезда минского метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут
Спорт
Арина Соболенко. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире в Китае
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе
Арина Соболенко завершает год на 13-м месте в рейтинге WTA
Технологии
БУТБ запустила мобильное приложение
Робот сыграл 1,5 тыс. партий на ЧМ по быстрым шахматам
Создан телевизор-гармошка со сворачивающимся экраном
Культура
ФОТО ГОДА. БЕЛТА
Николаю Цискаридзе сегодня исполняется 45 лет
Проект "Я художник, я так вижу" поможет заявить о себе талантливым гомельчанам
В мире
Фото ГУ МЧС России по Челябинской области Режим ЧС ввели в Магнитогорске после взрыва в жилом доме
В США лев вылез из вольера и убил стажера
Взрыв прогремел у торгового центра на Филиппинах
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на 2019 год
Дайверы установили на дне Голубого озера новогоднюю ель
Как подготовиться к новогоднему застолью
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия