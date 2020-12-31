31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных организаций.

В частности, Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Молдовы Майю Санду, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В числе мировых лидеров, кому направлены поздравительные послания, Председатель КНР Си Цзиньпин, Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, Президент ОАЭ Халиф бен Заид аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Федеральный канцлер Ангела Меркель, Президент Италии Серджио Маттарелла, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Венесуэлы Николас Мадуро, Президент США Дональд Трамп, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро Рус, Президент Сирии Башар Асад, Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Король бельгийцев Филипп, Король Испании Филипп VI, Король Швеции Карл XVI Густав.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздником руководителей международных и региональных организаций, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, генерального секретаря ШОС Владимира Норова, генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, генерального секретаря Организации Североатлантического договора Йенса Столтенберга, президента Международной федерации хоккея на льду Рене Фазеля.

Послания от имени главы белорусского государства направлены также видным религиозным и общественным деятелям. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

В адрес Президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. Главу государства уже поздравили лидеры России, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Туркменистана, ОАЭ, Египта, Нигерии, Армении, Палестины, Кувейта, Сирии, Иордании, Бахрейна, Андорры, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

Кроме того, поступили поздравления от руководства различных международных организаций, включая Союзное государство, ЕАЭС и СНГ, ОДКБ, ШОС, Международный валютный фонд.

Новогодние поздравления в адрес Президента Беларуси продолжают поступать.-0-