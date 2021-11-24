24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Неиссякаемая энергия и целеустремленность позволили вам достичь профессиональных высот, войти в историю развития телевидения как уникальный, чувствующий время и своего зрителя ведущий популярных программ", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что на белорусской земле Александра Маслякова знают и любят как многогранную личность, первого ведущего передачи "Что? Где? Когда?" и бессменного - программы "КВН".

Александр Лукашенко пожелал Александру Маслякову долгих лет жизни, крепкого здоровья и новых творческих свершений. "Пусть и впредь ваша творческая деятельность дарит радость и хорошее настроение многочисленным поклонникам, способствует укреплению дружбы и культурных связей между нашими странами", - отметил белорусский лидер.-0-