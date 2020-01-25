Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства, пользуясь случаем, выразил удовлетворение результатами II Форума регионов Беларуси и Украины, а также ходом реализации договоренностей, которые достигнуты во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

"Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.-0-