Лукашенко поздравил Зорана Милановича с избранием на пост Президента Хорватии

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Зорана Милановича с избранием на пост Президента Хорватии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что развитие конструктивных белорусско-хорватских отношений на принципах уважения и доверия, расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах отвечают интересам наших стран, а также будут способствовать укреплению стабильности и безопасности в Европейском регионе", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Зорану Милановичу доброго здоровья и плодотворной деятельности на ответственном государственном посту, мира и дальнейшего прогресса дружественному хорватскому народу.-0-