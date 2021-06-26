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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с Днем молодежи и студенчества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником, который с этого года официально объявлен в Беларуси, - Днем молодежи и студенчества. Он объединяет миллионы юных сердец в прекрасном чувстве внутренней свободы и целеустремленности. Впереди целая жизнь и многое надо успеть", - подчеркнул глава государства. "Для реализации ваших самых амбициозных начинаний сделано немало. Создано сильное социальное государство, которое заботится о молодежи, поддерживает многодетные семьи, предоставляет равные права в получении образования и медицинской помощи, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Вы живете в красивой и мирной стране с богатой историей, уникальными традициями и плеядой национальных героев". Президент Беларуси также выразил убежденность: "Отдавая Отечеству таланты и неиссякаемую энергию, вы продолжите славный путь белорусов, подаривших нам пример истинной любви к своей земле и преданности Родине". Александр Лукашенко пожелал молодежи и студенчеству войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси, сохранившее исконные ценности и достижения прошлого.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!