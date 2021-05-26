Лукашенко: правительство должно дать самый эффективный ответ на санкции

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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко потребовал от правительства дать эффективный ответ на санкции в отношении нашей страны. Об этом он заявил, выступая сегодня в Овальном зале Дома правительства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Правительству следует дать самый эффективный ответ на санкции, прежде всего защитить наших граждан от потрясений и не допустить ухудшения социальных благ. Я не призываю закрывать границы. Нет, но мы должны все просчитывать, как это делают и богатые страны. Но чтобы не было вреда для нас", - подчеркнул глава государства.
"Молчать и стоять на коленях не будем, - заявил Президент. - Маневрируйте силами и средствами, но в целом экономика просесть не должна. Особое внимание надо уделить сохранению уровня жизни людей, выполнению социально значимых программ и борьбе с теми, кто хочет нагреть руки на проблемах. Это касается ценообразования и собственности".
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что надо выработать меры, чтобы потоком из страны не уходили валютные средства, таким трудом заработанные.-0-