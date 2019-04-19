Лукашенко: правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать на рост цен

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать на рост цен. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. При этом речь не идет о том, чтобы загнуть цены так, что товаропроизводители или торговля уйдут из этой сферы, якобы там все погибнут, все будут убыточными", - сказал Александр Лукашенко.

"Не надо даже думать о том, что вот мы влезем где-то, начнем регулировать цены и исчезнут с прилавков продукты, - не те времена", - подчеркнул глава государства.

Президент потребовал обязательно разобраться по каждой конкретной группе товаров, глубоко вникать в порядок формирования цены на всех этапах и выяснять, чем вызван рост.

Среднесрочная задача определена: инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. "Это общая цифра. На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 6-8 позициям товаров и услуг своего ежедневного спроса", - отметил Александр Лукашенко. Среди этих значимых позиций - продукты питания. Президент обратил внимание, что Беларусь обеспечила экспорт сельхозпродукции более чем на $5 млрд. "Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин - заигрались в рынок и демократию в экономике", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание правительства, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и профсоюзов, что жалоб людей на непомерный рост цен по наиболее значимым позициям товаров и услуг быть не должно. Тем более что изменение цен на них чувствительно для малообеспеченных категорий граждан и пенсионеров. "Цены должны быть приемлемыми", - подчеркнул он.-0-