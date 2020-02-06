Лукашенко правительству: надо иметь планы реагирования на возможные вызовы, а не закрывать амбразуру телами

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня на совещании об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее.

"Поэтому прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-