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Президент
17 марта 2020, 10:45

Лукашенко правительству: нужно строить гибкую экономику, а не реагировать на любой шорох

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании об итогах социально-экономического развития за 2019 год и оценке результатов пятилетки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в государстве слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах - торговых партнерах, какие ограничения они вводят для Беларуси. "Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы все это должны видеть и учитывать, но это не должно быть ориентиром, главными тенденциями в нашей деятельности, главными критериями наших поступков. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми", - подчеркнул Президент.

Это самая сложная задача из тех, что стоят перед системой государственных органов во главе с правительством, отметил Александр Лукашенко. Однако в текущей пятилетке ощутимых результатов нет. "Об этом свидетельствует тот факт, что в истекшем году традиционные сектора экономики не дали былой отдачи. Доля всех видов производства в валовом внутреннем продукте в шесть раз больше, чем у предприятий IT-сектора и связи. Но вклад в общий прирост экономики у них почти одинаков", - констатировал глава государства.

Набила оскомину и тема внешних рынков сбыта, сказал Президент. "Я не буду говорить о том, что экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается, а валовой внутренний продукт вырос только за счет внутреннего спроса. Экспорт - приоритет пятилетки, а мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционные. Я требую, чтобы премьер-министр отдельно доложил, в чем причины и что делается, чтобы исправить такое положение. Сегодня это вопрос нашего выживания. Отсюда все: и цены на нефть, и цены внутри страны, и курс белорусского рубля", - заявил он.

Особого внимания, отметил Александр Лукашенко, требует финансовое состояние организаций реального сектора. Но возможные решения не должны затрагивать бюджет, предупредил глава государства. По его словам, эффективность работы, прежде всего госсектора, выше не стала. "Это существенная часть экономики, и необходимы решительные меры, чтобы они были ее локомотивом, а не тяжким грузом. Подавляющее большинство районов должны иметь более высокие темпы развития, чтобы в нашем обществе не возникало разделительных линий по уровню доходов и качеству жизни населения", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко не согласился с предложениями правительства по основным направлениям Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. "Скажу откровенно: мер для ускоренного развития и достижения валового внутреннего продукта, как мы определялись, в примерно $100 млрд я там не увидел. Может, кто-то увидел - скажите. Все, что предложено, следовало сделать еще пять лет назад. Но по данному вопросу мы проведем отдельное совещание. Это не тема сегодняшнего глубокого анализа", - добавил он.

Глава государства попросил участников совещания не теоретизировать, а озвучивать конкретные недостатки и достижения прошлого года, самокритично и честно признаваться в недоработках. "Не должно быть "наката" на правительство, а правительство не должно отпихиваться от тех замечаний и критики, которые сегодня прозвучат", - предупредил Президент.-0-

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