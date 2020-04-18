Лукашенко: православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Воскресением Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.
"Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что христианство веками воспитывало в людях лучшие качества: милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему. "Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел", - подчеркнул глава государства.
Поздравление Президента с Воскресением Христовым
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с Воскресением Христовым.
Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость.
Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества - милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему.
Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел.
Пусть светлые пасхальные дни принесут мир и согласие в ваши семьи. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко.-0-