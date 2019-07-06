Лукашенко: праздник "Купалье" стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины

6 июля, Александрия /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на празднике в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Многие из вас помнят, каким был первый форум "Александрия собирает друзей" в 2010 году. Маленький и скромный, совсем как эта земля. Но уже тогда прекрасный в своей самобытности. И, как показало время, перспективный. Фестиваль быстро перешагнул статус регионального", - констатировал глава государства.

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