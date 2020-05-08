Лукашенко: празднование 75-летия Победы будет прекрасной страницей в истории Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование 75-летия Победы будет прекрасной страницей в истории Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем готовиться к завтрашнему, центральному нашему мероприятию (парад. - Прим. БЕЛТА), к сожалению, - времена, видите, как меняются - неоднозначно воспринимаемому вокруг. Как сказал здесь владыка, мы действительно вынуждены стоять, как Брестская крепость. Еще раз хочу сказать: большое видится на расстоянии. Пройдет время, люди, и прежде всего молодежь, оценит эти дни. Я сегодня убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны, - заявил Александр Лукашенко. - Прекрасная потому, что мы с вами выстояли, как они когда-то. Они положили жизни во имя того, чтобы мы сегодня жили. Ну и хотя бы один раз в год в этот святой день с достоинством и честью вспоминали наших героев. Мы иначе не можем. Это единственная причина - мы не можем иначе. Мы должны поступить так, как поступали они, веря в будущее. Во имя будущего, во имя нашей жизни. А оценки дадим потом".

/Будет дополнено/.-0-