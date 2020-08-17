Лукашенко предлагает Индонезии активнее сотрудничать на международных площадках и в АСЕАН

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Индонезии Джоко Видодо с 75-летием независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За это время Индонезия смогла стать крупным центром экономического развития в Южно-Восточной Азии, одним из признанных региональных лидеров", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что белорусско-индонезийское сотрудничество поступательно развивается - в первую очередь в торговой, военно-технической и гуманитарной сферах. Значительный потенциал также существует во взаимодействии на международных площадках и по линии АСЕАН.

"Убежден, что совместными усилиями Минск и Джакарта преодолеют вызовы и угрозы современности, что обеспечит стремительное развитие наших стран", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-