Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
18 июля 2019, Чт
+17°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2811
USD 2.0301
RUB 3.2314
Главное
Во время переговоров Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России
Президент
Кочанова: реконструкцию объектов Жировичского монастыря необходимо завершить в I квартале 2020 года
Регионы
Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ
Общество
Подготовка концепции сближения законодательств Беларуси и РФ неоправданно затягивается - Мясникович
Экономика
Генсек ООН высоко оценивает усилия Беларуси по укреплению безопасности в мире и регионе
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
На белорусской границе в I полугодии выявили вдвое больше попыток провезти наркотики и психотропы
14:58 Происшествия
Товаропоток в зоне деятельности Гродненской региональной таможни в I полугодии возрос на 12%
14:57 Регионы
Программу академической мобильности предлагается запустить в Союзном государстве
14:55 Общество
В Турции 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом
14:51 В мире
Минская и Оренбургская области подписали соглашение о сотрудничестве
14:34 Регионы
Более 18 тыс. человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей
14:28 Общество
Кочанова: реконструкцию объектов Жировичского монастыря необходимо завершить в I квартале 2020 года
14:25 Регионы
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве (U-21) сыграла вничью с Англией на ЧЕ в Валенсии и не прошла в полуфинал
14:22 Спорт
В Гомеле и Гомельском районе проверят велосипедистов на знание ПДД
14:16 Регионы
Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России
14:11 Президент
Наводнения в Южной Азии привели к гибели более 220 человек
14:06 В мире
Брестские таможенники пресекли три попытки ввоза марихуаны
14:04 Происшествия
МИД обращает внимание на порядок пересечения границы Израиля в связи с ростом числа отказов во въезде
14:02 Общество
Спасатель погиб в Чашникском районе
13:47 Происшествия
Беларусь предлагает вернуться к идее создания совместного с Россией льняного кластера
13:43 Экономика
"Нулевой километр" современной европейской геодезии обнаружен в Браславском районе
13:26 Регионы
Субботин: барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС должны быть устранены в кратчайшие сроки
13:20 Экономика
Евро и российский рубль на торгах 18 июля подорожали, доллар подешевел
13:07 Экономика
Житель Дзержинского района снял с нового комбайна запчасти на Br4 тыс.
13:07 Происшествия
Жара до +30°С ожидается в Беларуси в выходные
12:58 Общество
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Год малой родины Год малой родины
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Президент 18.07.2019 | 14:11
Во время переговоров
Во время переговоров
Форум регионов Беларуси и России Новости темы Форум регионов Беларуси и России
Другие темы

18 июля, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы", - сказал белорусский лидер.

Владимир Путин отметил необходимость продолжить дискуссии, начатые еще накануне на неформальной встрече, а также обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. "Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно. У нас работает правительственная комиссия, которая, надеюсь, сегодня нам доложит о результатах работы по дальнейшему развитию Союзного государства. В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции", - сказал российский лидер.

Он особо подчеркнул, что Беларусь, безусловно, является самым близким стратегическим партнером и союзником России. "Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси", - добавил Владимир Путин.

"Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", - сказал Президент России.

Александр Лукашенко в ответ отметил совпадение взглядов с российским лидером. Он добавил: "Мы порой затягиваем решение каких-то вопросов (по объективным и субъективным причинам) и пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение".

"Что касается нас с Владимиром Владимировичем, президенты свой путь прошли. Мы не единожды встречались - и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы все решили - то, что намечали", - заявил Александр Лукашенко.

"Мы определили даже конкретные действия. Как сказал Владимир Владимирович, создали совместную группу на уровне правительств. Сейчас работают правительства. То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определи все, что от нас требуется", - подчеркнул он.

"Мы имеем сегодня программу. Это более-менее стратегический документ. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать по-народному, кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80-90% согласована", - добавил Александр Лукашенко.

"Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора - до 8 декабря. Времени предостаточно", - резюмировал глава белорусского государства.

Он также поблагодарил Владимира Путина за поездку по святым местам накануне во время неформального общения. "Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там. Наши корни там - нашей веры, крепких, настоящих людей. Не думаю, что Президент России кого-то вот так водил за руку и показывал, зная дотошно эти все места. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали все это. Мысль у меня была о том, как нам - белорусам - продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях. Тем более белорусов мы там много встречали", - сказал Александр Лукашенко.

Встреча президентов двух стран предваряет их участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Как сообщалось, в центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин общались в неформальной обстановке. Они посетили Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь и Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, расположенные на островах в Ладожском озере.

Объем белорусско-российской торговли товарами в 2018 году составил $35,5 млрд (109,4% к уровню 2017 года), экспорт - $12,9 млрд, импорт - $22,6 млрд. Товарооборот в январе-мае 2019 года равнялся $13,8 млрд. В январе-марте 2019 года на долю России приходилось $1,2 млрд, или 40,9% общего объема привлеченных в Беларусь иностранных инвестиций.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Беларусь, белорусско-российские отношения, встречи, Лукашенко, переговоры, Путин, Россия, Союзное государство, форумы
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2811 BYN 2.275 BYN 2.28 BYN
USD
2.0301 BYN 2.028 BYN 2.031 BYN
RUB
3.2314 BYN 3.217 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко и Путин посетили Валаам
Все видео

Фотоновости

"Нулевой километр" современной европейской геодезии обнаружен в Браславском районе
Все фото

Инфографика

Ход уборки зерновых Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) - 2162 тыс. га.
Вся инфографика
Политика
Антониу Гутерриш. Фото Синьхуа - БЕЛТА Генсек ООН высоко оценивает усилия Беларуси по укреплению безопасности в мире и регионе
Контактная группа по Украине начала заседание в Минске
Эксперты считают инициативу "Хельсинки-2" необходимой для общеевропейской безопасности
Экономика
Михаил Мясникович Подготовка концепции сближения законодательств Беларуси и РФ неоправданно затягивается - Мясникович
Беларусь предлагает вернуться к идее создания совместного с Россией льняного кластера
Субботин: барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС должны быть устранены в кратчайшие сроки
Происшествия
Фото Брестской таможни Брестские таможенники пресекли три попытки ввоза марихуаны
На белорусской границе в I полугодии выявили вдвое больше попыток провезти наркотики и психотропы
Спасатель погиб в Чашникском районе
Общество
Фото из архива Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ
Программу академической мобильности предлагается запустить в Союзном государстве
Более 18 тыс. человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей
Регионы
Наталья Кочанова Кочанова: реконструкцию объектов Жировичского монастыря необходимо завершить в I квартале 2020 года
Афиша выходного дня: открытие сезона "Классика у ратуши", День пожарной службы и "Наш Грюнвальд" в Дудутках
Товаропоток в зоне деятельности Гродненской региональной таможни в I полугодии возрос на 12%
Спорт
Екатерина Карстен. Фото Белорусской федерации гребли Екатерина Карстен выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле в Бресте
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве (U-21) сыграла вничью с Англией на ЧЕ в Валенсии и не прошла в полуфинал
Егор Герасимов вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Нур-Султане
Технологии
Фото из архива Минчане могут заказать электронные жировки онлайн
Развитие LTE-скоростей в Беларуси: МТС на 65 % увеличил количество базовых 4G-станций диапазона 2600 МГц
Новая версия личного кабинета плательщика заработала на сайте МНС
Культура
РЕПОРТАЖ: Путеводный свет "Праменьчыка": ансамбль из Бреста произвел фурор на "Славянском базаре"
Morandi, Брегович и лазерное шоу: у Дворца спорта состоится масштабный концерт для всех желающих
Фестиваль классической музыки "В Шеметово у Шостаковичей" пройдет 20-21 июля
В мире
Фото AFP /Getty Images Наводнения в Южной Азии привели к гибели более 220 человек
В Турции 15 человек погибли в результате ДТП с автобусом
Пожар на студии аниме в Японии: число погибших возросло до 23
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: В Беларуси прошло частное лунное затмение
В Москве госпитализировали Валерия Афанасьева, звезду фильма "Ширли-мырли"
Instagram Леди Гаги превратился в русский чат
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Не тормози – КИКни!
Двое из небесного полка
«Если тебе 19 лет, что ты делаешь дома?!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия