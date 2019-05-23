Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать переговоры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в торгово-экономических отношениях между Беларусью и Казахстаном особых проблем нет. "Есть определенный дисбаланс в торговле в сторону Беларуси, но вы должны знать, что в Казахстане производят массу товаров, которые нам очень нужны. Начиная от хлопка и заканчивая металлами. Мы готовы, как это было в советские времена, закупать у вас зерно (у вас большие излишки, они будут всегда). Поэтому урегулировать баланс в торговле не является проблемой. Думаю, что надо поручить нашей межправительственной комиссии заняться этими вопросами", - отметил Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что между странами и их лидерами всегда были добрые отношения. "Мы выстроили достаточно четкую систему взаимоотношений Беларуси и Казахстана, достигли практически миллиарда (долларов. - Прим. БЕЛТА) товарооборота между нашими государствами. Потенциал огромен", - заявил Александр Лукашенко. По его словам, развитию двусторонних отношений способствует и участие обеих стран в китайской инициативе "Пояс и путь": в Казахстане функционирует СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", в Беларуси - индустриальный парк "Великий камень". Глава государства считает, что сопряжение двух стран в этом направлении должно быть более заметным.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Казахстаном достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 года. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн. В первом квартале 2019 года объемы взаимной торговли между странами упали примерно на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Товарооборот составил $171,5 млн. Сальдо для Беларуси сложилось положительное в $121,7 млн.

В Казахстан поставляются молоко и молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мебель, грузовые автомобили, лекарства, замороженная говядина, сахар, мясные продукты. Беларусь импортирует нефтепродукты, каменный уголь, рельсы, прокат из нелегированной стали, нефтяные газы, семена льна, хлопковое волокно, лук, чеснок.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. В Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием, в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.-0-

Лукашенко планирует провести в Нур-Султане встречу с Токаевым и Назарбаевым "Я думаю, несмотря на то, что у нас союзное мероприятие в рамках ЕАЭС в Нур-Султане, нам удастся и с вашим Президентом и с первым Президентом Казахстана переговорить о дальнейших путях нашего сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.