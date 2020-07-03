3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов в Беларуси. Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои. Я хотел бы с вами обсудить ряд этих проектов. Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас в финансировании больших объемов нашей экономики", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время сошлись воедино сразу пять "пандемий", которые так или иначе воздействуют на страну. Он отметил, что все началось с углеводородной "пандемии", затем последовала пандемия в области здравоохранения, наложились политическая, экономическая, инфопандемия. "Поэтому мы в этих пандемиях вертимся постоянно, ну а больше всего на нас довлеет, конечно, политика. Вы это прекрасно знаете", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ему приятно видеть Германа Грефа в Минске в День Независимости как человека неравнодушного к развитию Беларуси. "Я очень часто думаю о наших отношениях и начинаю задавать себе вопрос, как могло так случиться, что люди с относительно разными, не политическими даже, наверное, экономическими, взглядами, могут вот так близко сойтись и даже дружить. Поэтому я, честное слово, рад нашим отношениям", - заметил белорусский лидер.

"И поскольку у нас банковский этот вопрос вдруг возник, я начинаю сопоставлять и сравнивать. Недавно я публично сказал об этом, что есть же у нас российские банки, которые честно и порядочно работают", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко, в частности, отметил активную работу в Беларуси Сбербанка России, который имеет большой портфель кредитных договоров, участвует в различных проектах.

Президент добавил, что Герман Греф на таких встречах всегда рассказывает о чем-то новом и перспективном, что потом внедряется и в Беларуси. Одним из инновационных проектов, который уже реализован, глава государства назвал новый фонтан в Минске - подарок от Сбербанка России ко Дню Независимости. "Мы уже их посмотрели в тестовом режиме. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Герман Греф подчеркнул, что ему очень приятно быть в этот день в Минске. "В прошлом году мы проводили здесь Сбербанкиаду, приезжали более 2,5 тыс. участников. И мы с вами год назад договорились, что 3 июля откроем здесь фонтан", - отметил он.

Глава Сбербанка России добавил, что это действительно инновационное сооружение. "Такой фонтан мы строили впервые. Мы подарили фонтаны многим российским городам на площадях, но никогда не строили фонтан на воде. И получился он грандиозным, как нам кажется. Я тоже посмотрел пока на записи (очень хочется увидеть, как это будет сегодня вживую), и мне кажется, что это действительно будет от нас с вами подарок жителям Минска и жителям республики. Мы видим, какой большой отклик", - сказал Герман Греф.

ПАО "Сбербанк России" - крупнейший банк и один из ведущих глобальных финансовых институтов, а на сегодняшний день еще и крупнейшая технологическая компания Российской Федерации. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора, он является ключевым кредитором для российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

В состав зарубежной сети Группы Сбербанк входят дочерние банки, филиалы и представительства в 17 странах мира. Помимо стран СНГ, Сбербанк представлен в странах Центральной и Восточной Европы, имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии.

В Беларуси работает ОАО "БПС-Сбербанк", основным акционером которого выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций). БПС-Сбербанк входит в топ-5 по размеру активов среди белорусских банков. Его чистая прибыль по итогам 2019 года по НСФО составила Br107,2 млн при рентабельности капитала в 15,8%.-0-

Лукашенко о фонтане от Сбербанка России в Минске: это действительно украшение Беларуси "Мы уже посмотрели в тестовом режиме. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен", - сказал белорусский лидер.