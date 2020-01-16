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16 января 2020, 10:37

Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией

Александр Лукашенко и Кришьянис Кариньш во время встречи
Александр Лукашенко и Кришьянис Кариньш во время встречи

16 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Беларусью и Латвией. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что еще во времена Советского Союза экономические связи двух стран были очень сильными, однако многое утеряно за последние годы. "Мне действительно приятно видеть вас с вашими коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили или кто-то, все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны, - отметил он. - Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько смотреть назад, сколько обращать свое внимание и взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией".

"В отличие от других балтийских государств фон хороший сотрудничества между нашими странами. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более, что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что белорусская сторона серьезно готовится к его визиту в Латвию. "Спасибо всем вам и вашим коллегам за приглашение посетить эту дружественную нам страну. Ваш визит в Минск я рассматриваю как серьезный этап подготовки договоренностей, которые могут быть окончательно утверждены во время моего приезда в Ригу", - отметил белорусский лидер.

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассчитывает, что в белорусскую делегацию также войдут представители бизнес-сообщества, чтобы стороны смогли обсудить не только политическое, но и экономическое сотрудничество.

В целом Президент заявил о готовности ответить на любые вопросы и предложил премьер-министру откровенно обсудить все интересующие темы. "Надо обсудить все вопросы, чтобы мы четко, искренне, откровенно шли на сотрудничество друг с другом. Чтобы потом не упрекать один другого и не преодолевать барьеры, которые мы можем создать в случае, если мы не договоримся, не обсудим те или иные проблемы сегодня", - сказал белорусский лидер.

Товарооборот между Беларусью и Латвией в 2018 году составил $582,7 млн, что почти на 33% больше по сравнению с уровнем 2017 года. Экспорт - $485,6 млн, импорт - $97,1 млн. В январе-ноябре 2019 года товарооборот составил более $460 млн, при экспорте в $377,5 млн.

Экспорт услуг в 2018 году составил $188,2 млн, а по итогам января-октября прошлого года - $136,6 млн.

За 2018 год в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Латвии в объеме $107,5 млн, в том числе прямых - $82,1 млн. В январе-сентябре 2019 года - $68 млн, включая $53,6 млн прямых.

На территории Беларуси работают 585 предприятий с участием латвийского капитала - в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики. Действует двусторонняя межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совет делового сотрудничества, смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению, рабочая группа по транспорту.-0-

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