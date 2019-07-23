Лукашенко предлагает увеличить посевы гибридной ржи

23 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание губернаторов на хорошее качество гибридной ржи, ее устойчивость к погодным условиям и предложил перенимать опыт Витебской области по возделыванию этой культуры. Об этом глава государства заявил на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался у председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, как обстоят дела с посевами гибридной ржи. Губернатор доложил, что ее возделывают в Витебской области уже пятый год, сейчас ею заняты площади в 10 тыс. га. Урожайность этой культуры очень высока: даже при неполном соблюдении технологий она составляет 70-80 ц/га.

Президент рассказал, что лично наблюдал за состоянием посевов гибридной ржи и остался доволен увиденным. "Меня поразила эта культура, - признался он. - Была жара страшная, знаю, что там пески (на поле, где посеяна рожь. - Прим. БЕЛТА). Я поражен был, как переносит гибридная рожь наш климат. Отлично. Нигде не полегла. Ровненько, как солдаты, стоит эта рожь".

В этой связи глава государства поручил руководству всех регионов обратить внимание на эту культуру, изучить опыт Витебской области и при необходимости расширить площади посевов гибридной ржи. Тем более что на рынке есть спрос на зерновые, при избытках урожая рожь всегда можно будет продать. "Если нам не нужно столько ржи, мы ее всегда продадим на рынке. Посмотрите на этот опыт и потом мне доложите", - сказал Президент.

Возделывание гибридной диплоидной ржи ведется, в частности, на экспериментальном поле хозяйства "Александрийское", которое часто называют президентским. Глава государства, действительно, регулярно посещает поля этого хозяйства и лично курирует ход сельскохозяйственных работ.-0-