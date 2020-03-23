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Президент
23 марта 2020, 11:02

Лукашенко предлагают реформировать систему судэкспертизы, он обсудил вопрос с председателем ГКСЭ

Александр Лукашенко и Андрей Швед
Александр Лукашенко и Андрей Швед

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Готов выслушать ваш доклад по совершенствованию системы судебно-медицинской экспертизы. Меня интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами. Как взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами?" - спросил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент напомнил, что Государственный комитет судебных экспертиз создавался фактически с нуля. До его образования в стране не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов. "Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо ломать", - подчеркнул глава государства.

Андрей Швед отметил, что с момента образования ГКСЭ прошло семь лет. По его словам, белорусская система судебных экспертиз уникальная и независимая, самая эффективная на постсоветском пространстве. "Каждый год мы развиваемся, совершенствуемся", - добавил он.

Андрей Швед
Андрей Швед

Председатель ГКСЭ после встречи с Президентом заявил журналистам, что решение об образовании комитета полностью себя оправдало. "У нас создана уникальная, высокоэффективная система судебно-экспертного обеспечения правосудия, не имеющая аналогов. Ее эффективность сегодня подтверждается не только результатами работы, не только тем, что коллеги из правоохранительных органов все больше обращаются к нам за помощью, но и мнением многих иностранных специалистов, которые все чаще приезжают к нам, в то числе поучиться. Только в прошлом году у нас прошли обучение более 20 групп иностранных специалистов, чего раньше не было. В десятки раз выросло количество посещений иностранных делегаций, которые приезжают познакомиться с нашим опытом по многим направлениям", - рассказал Андрей Швед.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, есть ли необходимость сейчас переподчинять кому-то экспертные подразделения ГКСЭ, руководитель ведомства подчеркнул, что нынешняя система зарекомендовала свою эффективность. "Она не стоит на месте, постоянно развивается. Сегодня нам по-хорошему завидуют коллеги из многих государств", - обратил внимание он.

Государственный комитет судебных экспертиз в 2019 году провел почти 284 тыс. исследований. Преобладающие экспертизы - медицинские (более 59%), криминалистические (18,5%) и психиатрические (10,3%). Больше всего ГКСЭ проведено исследований для подразделений Следственного комитета и органов внутренних дел - 62,8% и 30,5% от всех экспертиз соответственно.

В 2018-2019 годах Государственный комитет судебных экспертиз стал проводить новые виды исследований: лингвистические (по материалам, связанным с оскорблением, проявлением экстремизма, и иным случаям, где требуется толкование текста), культурологические (позволяющие отнести материалы к числу порнографических, решить вопрос о возрасте лица на изображении), геммологические (на предмет отнесения камней к группе драгоценных и определения их характеристик), продуктов выстрела (позволяющие ответить на вопросы о его обстоятельствах).

Ведомством фактически создана трехуровневая система проведения технических экспертиз. Это позволило организовать в областях и Минске работу по фоноскопическим, экономическим, строительно-техническим, товароведческим экспертизам и исследованиям радиоэлектронных устройств, решить вопрос с проведением некоторых экспертиз в наиболее крупных районных отделах.

Ранее такие исследования проводили, как правило, на уровне центральных аппаратов ведомств, на базе которых образован Государственный комитет, и численность самих экспертов была крайне мала. Из-за этого, например, строительно-технические и экономические экспертизы проводились до полутора лет, компьютерно-технические - от полугода до года, товароведческие - до пяти месяцев.

Одним из важнейших направлений работы экспертов является проведение исследований наркотиков. В 2019 году проведено более 9,6 тыс. таких экспертиз, более 30% из них - в течение 30-40 минут. С момента образования ГКСЭ по его инициативе установлен государственный контроль над оборотом 225 новых особо опасных психотропных веществ. В результате, начиная со второй половины 2014 года в стране не зафиксировано фактов незаконного оборота неподконтрольных веществ.-0-

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