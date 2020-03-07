Лукашенко: предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало

7 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема разговора, как вам известно, прежняя - поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно", - сказал глава государства.

"Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие - более 6 млн т", - добавил Александр Лукашенко.

Как сообщала БЕЛТА, во вторник 3 марта Александр Лукашенко также провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.

Он констатировал, что отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. В то же время именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий. "Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть - не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом", - заявил Александр Лукашенко.

Андрей Рыбаков

Юрий Назаров

Не менее интенсивно, подчеркивал глава государства, следует отрабатывать логистику поставок. В этом плане необходимы не просто договоры на транспортировку нефти, а комплексные и системные инфраструктурные решения, следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями - собственниками сырья.-0-

Андрей Рыбаков и Юрий Назаров