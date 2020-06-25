Лукашенко предложил активнее использовать потенциал Беларуси и Хорватии в разных отраслях

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Хорватии Зорана Милановича с национальным праздником - Днем государственности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"История конструктивного сотрудничества наших стран насчитывает десятилетия. Многочисленные личные контакты, экономические, региональные связи и активное взаимодействие на площадках международных организаций свидетельствуют о перспективах белорусско-хорватских отношений", - говорится в поздравлении.

Глава государства также предложил активнее использовать существующий потенциал в сферах туризма, энергетики, науки и образования.

Александр Лукашенко пожелал Зорану Милановичу крепкого здоровья и дальнейших успехов на ответственном государственном посту, а народу Хорватии - мира и процветания.-0-