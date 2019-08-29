Лукашенко предложил Болтону откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений

29 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил советнику Президента США по национальной безопасности Джону Болтону откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что у сторон уже есть определенная история перезагрузки двусторонних отношений.

Минск и Вашингтон сотрудничают в областях совпадающих интересов и по вопросам безопасности. Возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов. В марте 2019 года американская сторона была проинформирована об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США.

Действуют межправительственные соглашения в области экономического сотрудничества, содействия банковской деятельности и в других сферах. В мае 2019 года подписаны меморандумы о сотрудничестве между Госпогранкомитетом, ГТК, МВД, Следственным комитетом и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США.

До 2008 года Соединенные Штаты оставались одним из основных экономических партнеров Беларуси. После периода сокращения с 2011 года объемы торговли с США стабилизировались. Вашингтон применяет ограничительные меры тарифного характера в отношении некоторых категорий белорусского экспорта.

По итогам 2018 года товарооборот достиг $711,6 млн (117,6% к уровню 2017 года), экспорт - $274,4 млн (121,7%), импорт - $437,2 млн (115,3%). Экспорт услуг в США в 2018 году составил $712,1 млн, где преобладают разработки резидентов Парка высоких технологий. В январе-июне 2019 года товарооборот составил $478 млн (144,7% к январю-июню 2018 года), а экспорт услуг - $438,9 млн (139,1%).

По итогам 2018 года из США поступило инвестиций на сумму $71,8 млн, в том числе $54,5 млн прямых.

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