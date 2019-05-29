Лукашенко предложил, чтобы Назарбаев на посту почетного председателя занялся ревизией дел в ЕАЭС

29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на саммите Евразийского экономического союза озвучил предложение, чтобы первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на посту Почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета занялся ревизией всего того, что сделано в союзе, передает корреспондент БЕЛТА.

"На заседании в узком составе я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся в том числе ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе. Начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями деятельности. Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь", - заявил Президент Беларуси.

"Поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был Президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего союза", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко, в частности, считает важным дальнейшее расширение полномочий Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в части противодействия введению барьеров. "И думаю, что значительную помощь нам может здесь оказать, сыграв значительную роль, Почетный председатель нашего союза", - отметил он.

Президент подчеркнул, что вопрос не только в личности Нурсултана Назарбаева. "У него за плечами огромная армия толковых людей, экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был Президентом, и нам нельзя это потерять", - сказал глава белорусского государства.-0-