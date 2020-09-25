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25 сентября 2020, 10:49

Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт

Во время встречи
Во время встречи

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный морской порт, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи Александр Лукашенко вспомнил прежде всего об общей истории, которая связывает Беларусь и Ленинградскую область. Он отметил, что в послевоенные годы ленинградцы участвовали в восстановлении Минска, строительстве столичного метро и помогали развивать белорусскую науку. "Куда ни кинь, все связано с Питером", - подытожил Президент.

"Наши возможности вы хорошо знаете, мы очень заинтересованы с вами сотрудничать. Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: "Чего вы паритесь. В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленинградскую область - огромное количество людей. Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с Российской Федерацией, если мы наладим хорошее сотрудничество". Поэтому я вам благодарен, что вы отзываетесь на наши просьбы. Мы с вами сотрудничали и будем сотрудничать", - заявил глава государства.

О сотрудничестве в логистике - перевалка грузов и совместный порт

"Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один - это железнодорожные тарифы и перевалка в портах", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, он обсуждал этот вопрос с Президентом России Владимиром Путиным. Александр Лукашенко предложил скооперироваться и построить в Ленинградской области совместный морской порт. Президент отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные при строительстве Белорусской АЭС.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Он (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА) загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил финансовое решение: все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала. Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием можем реализовать с вами этот совместный проект", - добавил глава государства. Этот вопрос, считает он, надо обязательно продвигать.

О перспективных направлениях - производство кормов для рыбного хозяйства

Коснулся Президент и других направлений сотрудничества. Александр Лукашенко отметил, что Ленинградская область обеспечивает своей сельскохозяйственной продукцией Санкт-Петербург, однако не в полном объеме. "Мы готовы этот объем дополнить, чтобы полностью закрыть потребности Питера", - сказал он. Глава государства также напомнил о возможностях Беларуси в машиностроении, производстве лифтового оборудования, развитии сельского хозяйства.

"Наша новая биотехнологическая компания (БНБК. - Прим. БЕЛТА) начала производство суперсовременных кормов. Знаю, что у вас очень развито рыбное хозяйство. Если вас устроит (а я уверен, что вы отдадите предпочтение именно этой компании, потому что качество, высокий уровень), если для рыбного хозяйства нужны будут эти корма, мы с большим удовольствием будем с вами сотрудничать", - добавил Президент.

Александр Лукашенко также предложил подумать над созданием совместных с Ленинградской областью предприятий в рыбном хозяйстве. "Все-таки опыт у них большой. Мы могли бы подключиться", - отметил он.

"Поэтому вопросов очень много. Вы знаете наши возможности. И знаете, что мы всегда готовы с великим удовольствием сотрудничать с вами", - подытожил глава государства.-0-

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