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Президент
25 сентября 2020, 10:49

Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный терминал в морском порту

Во время встречи
Во время встречи

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный терминал в морском порту, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи Александр Лукашенко вспомнил прежде всего об общей истории, которая связывает Беларусь и Ленинградскую область. Он отметил, что в послевоенные годы ленинградцы участвовали в восстановлении Минска, строительстве столичного метро и помогали развивать белорусскую науку. "Куда ни кинь, все связано с Питером", - сказал Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Наши возможности вы хорошо знаете, мы очень заинтересованы с вами сотрудничать. Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: "Чего вы паритесь. В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленинградскую область - огромное количество людей. Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с Российской Федерацией, если мы наладим хорошее сотрудничество". Поэтому я вам благодарен, что вы отзываетесь на наши просьбы. Мы с вами сотрудничали и будем сотрудничать", - заявил глава государства.

О сотрудничестве в логистике - перевалка грузов и совместный порт

"Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Порт Усть-Луга - это же Ленинградская область. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один - это железнодорожные тарифы и перевалка в портах", - отметил Александр Лукашенко.

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"Цена строительства нового терминала в зависимости от его назначения может колебаться в диапазоне 2,5-25 млрд российских рублей. Поэтому надо понимать, под какие конкретно грузы будет строиться терминал" - сказал Александр Дрозденко.

По словам главы государства, он обсуждал с Президентом России Владимиром Путиным этот вопрос. Александр Лукашенко предложил скооперироваться и построить в Ленинградской области "свой причал, скажем так, свой порт". Он отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные при строительстве Белорусской АЭС.

"Он (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА) загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил финансовое решение: все, что сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала. Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием можем реализовать с вами этот совместный проект", - добавил глава государства. Этот вопрос, считает он, надо обязательно продвигать.

О перспективных направлениях - производство кормов для рыбного хозяйства

Коснулся Президент и других направлений сотрудничества. Александр Лукашенко отметил, что Ленинградская область обеспечивает своей сельскохозяйственной продукцией Санкт-Петербург, однако не в полном объеме. "Мы готовы этот объем дополнить, чтобы полностью закрыть потребности Питера", - сказал он. Глава государства также напомнил о возможностях Беларуси в машиностроении, производстве лифтового оборудования, развитии сельского хозяйства.

"Наша новая биотехнологическая компания (БНБК. - Прим. БЕЛТА) начала производство суперсовременных кормов. Знаю, что у вас очень развито рыбное хозяйство. Если вас устроит (а я уверен, что вы отдадите предпочтение именно этой компании, потому что качество, высокий уровень), если для рыбного хозяйства нужны будут эти корма, мы с большим удовольствием будем с вами сотрудничать", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также предложил подумать над созданием совместных с Ленинградской областью предприятий в рыбном хозяйстве. "Все-таки опыт у них большой. Мы могли бы подключиться", - считает он.

"Поэтому вопросов очень много. Вы знаете наши возможности. И знаете, что мы всегда готовы с великим удовольствием сотрудничать с вами", - подчеркнул глава государства.

О нуждах Ленинградской области - автобусы и очистка воды

Александр Дрозденко в свою очередь отметил, что товарооборот между Беларусью и Ленинградской областью растет на взаимной основе. "На 1 августа мы уже купили сельхозтехники больше, чем за весь 2019 год. Одна из причин - то, что мы дотируем из бюджета Ленинградской области нашим производителям приобретение белорусской техники на 35%, - пояснил он. - У нас много белорусской техники, хорошее сочетание цены и качества, хорошая сервисная база. Поэтому мы понимаем, что ее менять сегодня на другие образцы техники нецелесообразно".

По словам губернатора, Ленинградская область уже увеличила закупки в Беларуси техники для лесного хозяйства, начала приобретать тяжелую дорожную технику. "Только из бюджета Ленинградской области мы на 2021 год запланировали покупку более 100 единиц", - сказал глава региона.

Александр Дрозденко
Александр Дрозденко

Интерес для Ленинградской области представляет также городской транспорт. "Компания "Питеравто" планирует сделать большую закупку - до 1,5 тыс. комбинированных автобусов. Первую сотню автобусов будет закупать уже в первом квартале 2021 года. Здесь также мы настроены на хорошее длительное сотрудничество", - отметил Александр Дрозденко.

После встречи с главой государства он также рассказал журналистам о новом этапе сотрудничества. В Ленинградской области 2021 год объявлен годом чистой воды. "Мы хотим приобретать в Беларуси установки по очистке воды - от небольших контейнеров до больших модульных зданий. И, самое главное, они универсальные. Уже приобрели более десятка таких установок, испытали, установили - все отлично. Будет большой контракт на следующий год", - добавил губернатор Ленинградской области.-0-

Фото Сергея Шелега

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