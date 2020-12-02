Лукашенко предложил лидерам ОДКБ встретиться в широком формате с участием других заинтересованных сторон

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил лидерам стран ОДКБ провести в расширенном формате встречу с обсуждением актуальных вопросов безопасности, реагирования на современные вызовы и угрозы. Об этом глава белорусского государства заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил в качестве позитивного тот факт, что лидеры ОДКБ проводят сегодня встречу, пусть и в онлайн-формате, а не очно.

"Но ситуация такова, что мы обязательно должны встретиться и, учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы наших действий, чтобы этого не допустить впредь во всех странах, - сказал Президент. - Никому нельзя самоуспокаиваться в данной ситуации. Наверное, все из нас это понимают. Поэтому я предлагаю определить время и встретиться в более широком кругу - не только члены ОДКБ, даже не только партнеры, как говорил здесь Президент России, но и сочувствующие нам страны, которые чувствуют ту опасность, которая сегодня надвигается в том числе и на нас".-0-