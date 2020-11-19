Лукашенко предложил Монако обсудить совместные шаги по развитию экономического сотрудничества

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Примите искренние слова поддержки в борьбе с распространением инфекции, от которой страдают люди во всем мире. Убежден, что умелые действия властей Монако, медиков и солидарные усилия международного сообщества позволят остановить пандемию, успешно справиться с ее последствиями и вернуться к привычному образу жизни", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на сохранение установленных в прошлые годы связей, и пригласил князя Монако к обсуждению совместных путей преодоления временных трудностей. "Полагаю, что хорошим поводом стала бы организация двустороннего экономического мероприятия", - обратил внимание глава государства.-0-