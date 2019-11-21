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21 ноября 2019, 10:54

Лукашенко предложил одному из крупнейших инвесторов Дубая развивать проекты в реальном секторе экономики

Во время встречи
Во время встречи

21 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии проектов в реальном секторе экономики с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи глава государства обмолвился о белорусской погоде, сравнив ее с климатом ОАЭ: "Мне приятно сегодня с вами встретиться уже здесь, в Минске, не в Абу-Даби, где очень душно и жарко. Думаю, вы себя здесь комфортно чувствуете".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко напомнил, что во время его визита в ОАЭ стороны уже обсуждали направления двустороннего сотрудничества. В Минск Мухаммед Али аль-Аббар был приглашен, чтобы более конкретно обсудить работу Emaar Properties в Беларуси. "Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире: в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшие направления, кроме строительства, - заявил Президент. - Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но, откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики".

Глава государства заметил, что компания Emaar Properties известна не только в арабском мире. По его мнению, ее сотрудничество с Беларусью стало бы хорошим сигналом для всего мирового сообщества и подтвердило бы наличие в стране хороших условий для работы инвесторов. "Знаю, что вы абы куда не ходите, как в Беларуси у нас говорят", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Какие именно проекты намерена реализовывать арабская компания в Беларуси, уже обсуждалось за закрытыми дверями. Однако Президент отметил, что ему понравились некоторые идеи руководства ОАЭ. "Во время моего пребывания в Эмиратах и во время пребывания наследного принца здесь, в Беларуси, мне понравился ряд идей, которые он высказал, в том числе одна из ваших идей, которую я хотел бы здесь обсудить", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко также попросил передать наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, а также правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму самые теплые и добрые пожелания, слова благодарности за все, что было сделано для главы белорусского государства и сопровождающих лиц во время недавнего пребывания в Эмиратах.

Мухаммед Али аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира, собственный капитал оценивается в $4,6 млрд. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Ее штаб-квартира находится в Дубае. Компания владеет более чем 60 дочерними организациями и присутствует на рынках свыше 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости. Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание "Бурдж-Халифа" и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км, туда войдут морской порт, промышленная зона, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты. На 2018 год капитализация Emaar Properties приблизилась к $10 млрд. По информации Bloomberg, доход компании в 2018 году составил около $7 млрд, активы - более $30 млрд.-0-

Emaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесомEmaar Properties займется в Беларуси гостиничным бизнесом
Сегодня переговоры с руководством Emaar Properties провел Президент Беларуси Александр Лукашенко. Александр Турчин после встречи рассказал, что стороны обсуждали перечень возможных инвестиционных проектов.

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