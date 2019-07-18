Лукашенко предложил подумать о совместных с Россией заявках на проведение крупных спортивных форумов

18 июля, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает подумать над возможностью подачи совместных с Россией заявок на проведение крупных международных спортивных форумов. Об этом он заявил сегодня, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в частности отметил, что страны уже принимали на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. В их числе успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и II Европейские игры 2019 года‚ которые недавно прошли в Беларуси.

"Возможно, нам следует подумать о проведении подобных соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России с финансированием за счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах", - сказал Александр Лукашенко.-0-