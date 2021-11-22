Лукашенко предложил построить в Гродненской области предприятия по переработке древесины

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева, предложил построить в Гродненской области предприятия по переработке древесины, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался у руководства региона, как чувствует себя реальный сектор экономики, особенно в условиях санкционного давления со стороны Запада. "Санкции же никто не отменял. Они нас все душат, душат, пытаются затянуть петлю, которую на шею набросили. Поэтому какова ситуация? Какая нужная поддержка?" - спросил Президент.

Отдельно глава государства остановился на экспорте продукции. Он отметил, что в этом году ситуация на внешних рынках для белорусских предприятий складывается неплохо. Подспорье оказала и правильно выстроенная политика по работе предприятий в период пандемии, констатировал Александр Лукашенко. "Если бы закрылись, не было бы этого. А сейчас, посмотрите, Европа опять начала локдауны вводить. Пусть вводят. То, что у нас есть им продать, мы продадим. Я не злорадствую в этом плане, надо людям помогать, никуда не денешься. Сегодня мы помогли кому-то, завтра он нам поможет. Поэтому надо помогать", - подчеркнул Президент.

Говоря об инвестициях и новых проектах, глава государства предложил обратить внимание на деревообрабатывающую отрасль. Александр Лукашенко напомнил, что несколько лет назад в Беларуси начали модернизацию этих производств, недавно правительству было поручено проработать варианты строительства новых предприятий: существующие не справляются с переработкой всего сырья. "Нам надо переработать все, что надо. Лес перестаивает, и такого леса сегодня немало, - отметил он. - Поэтому деревообработку надо развивать, тем более мы это умеем делать хорошо и спрос на это есть и будет всегда".

"Вам тоже надо посмотреть. Пару таких предприятий по переработке древесины надо построить, - считает Президент. - От пеллет до мебели - мы все можем изготовить. А южнее нас леса нет - весь мир будет пользоваться продукцией деревообработки, никуда не денутся. Это же и дома, и жилье, и мебель и так далее".-0-