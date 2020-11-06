6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил проложить метро на север Минска, где будет построен умный город. Эта тема была затронута сегодня во время участия главы государства в открытии третьей линии минского метро, передает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв на станцию "Ковальская Слобода", Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался, как велось строительство новой ветки, как проявило себя закупленное оборудование, в частности, проходческий щит "Алеся". Также Президент спросил у руководства Минского метрополитена об обстановке в коллективе. "Хотите работать, даете результат - спасибо, будем приветствовать", - сказал глава государства.

Третья ветка столичного метро пока состоит из четырех станций: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь".

Как рассказал Президенту мэр города Владимир Кухарев, следующий этап - строительство новых станций в слуцком направлении, эти работы уже ведутся. В 2023-2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг.

Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска, где появится умный город, Александр Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону.

Также, по мнению главы государства, в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону Смолевичей. Причем в этом направлении уже необходимо осваивать наземное метро, считает Президент.-0-