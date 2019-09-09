Лукашенко предложил провести следующий легкоатлетический матч Европа - США снова в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США предложил провести следующую встречу спортсменов, которая запланирована на 2021 год, снова в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По правилам, в 2021 году матч между Европой и США должен состояться в Соединенных Штатах - наступит их очередь проводить эти состязания. Однако, обратил внимание глава государства, в 2021 году в США пройдет чемпионат мира по легкой атлетике, и совместить эти соревнования по правилам будет нельзя.

"Мы предлагаем вам провести эти два года в Беларуси. Не торопитесь ни в Европу дальнюю, ни в Америку. Если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч", - обратился Президент к руководителям Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации.

Александр Лукашенко с юмором заметил, что таким образом Минск на период соревнований в 2021 году сможет стать столицей Соединенных Штатов Америки. С Дональдом Трампом (глава белорусского государства уверен, что он будет избран на очередной срок) Президент пообещал договориться. "Я думаю, он появится здесь на этом стадионе - в столице очередных легкоатлетических игр, матча века", - сказал Александр Лукашенко.-0-